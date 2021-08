Pozzuoli, niente falò a Ferragosto: il sindaco vieta l’accesso alle spiagge

107 Visite

Ho disposto l’interdizione, per chiunque, delle spiagge libere del territorio comunale nella notte di ferragosto, dalle ore 21 di sabato 14 alle ore 6 di domenica 15 agosto.

Non ci potranno quindi essere bivacchi, ne accensioni di braci o fuochi, questi ultimi nemmeno sulle spiagge in concessione.

Considerata l’usanza, diffusa soprattutto tra i giovani, di festeggiare l’arrivo del ferragosto sulle spiagge e visto che siamo ancora in emergenza sanitaria, vogliamo in particolare evitare, così come abbiamo fatto lo scorso anno, che si formino rischiosi assembramenti. C’è anche una nota dell’Asl che raccomanda per questi giorni di festa maggiore attenzione e il ricorso ad azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. Purtroppo non ci possiamo ancora permettere rilassamenti da questo punto di vista.

Faremo dei controlli con le forze dell’ordine sull’intero litorale a salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti.

Vincenzo Figliolia sindaco di Pozzuoli.













