Novità dal mondo del cinema, una nuova risorsa gratuita online

Alcune informazioni sul regista.

Andrea Ricca è un regista con una forte etica del fai-da-te, laureato in Sociologia e specializzato in grafica 3D, ha esordito nel 1998. Attualmente lavora come disegnatore 3D, editor e fotografo. Ha inoltre collaborato ad alcuni film per il Giffoni Film Festival. Nel 2012 ha pubblicato il libro: “Effetti Speciali Low Budget – Manuale di effetti speciali per registi indipendenti” in tutte le librerie per Dino Audino Editore.

LA CURIOSITÀ

I cortometraggi di Ricca sono stati citati in due tesi di laurea sul cinema di fantascienza italiano: “Il Cinema Italiano di Fantascienza” con relatore il professore Roy Menarini ed “Il cinema progettato per il Web” con relatore il professore Gian Battista Canova.