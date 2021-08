Regione Campania, università: pubblicato il bando borse di studio 2021/2022

208 Visite

𝗕𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗕𝗢𝗥𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗔.𝗔.𝟮𝟬𝟮𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮. E’ pubblicato il Bando di Concorso per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale per l’anno accademico 2021/2022 per tutti i candidati della Regione Campania.

La domanda va compilata esclusivamente online attraverso questo sito web, accedendo alla sezione Servizi online.

Il termine ultimo di scadenza è fissato per il 23 Settembre alle ore 12:00.

Requisiti per ottenere il beneficio: OCCHIO ALLA DICHIARAZIONE NEL RIQUADRO FC4 -L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non deve superare il limite di € 21.000,00 (ventunomila/00); -L’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve superare il limite di € 40.000,00 (quarantamila/00). Il limite ISEE di € 21.000,00 è da considerarsi al netto dell’eventuale ammontare dell’importo relativo a borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2021/2022, percepiti nell’anno solare 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019 – principio di cassa) e da inserire nel riquadro FC4 della DSU tra i Redditi esenti da imposta e dichiararli nel modulo on line. Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente e devono essere autocertificate, a pena di esclusione dal concorso, attraverso l’ISEE UNIVERSITA’ “Prestazioni Universitarie”. A pena di esclusione dal concorso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere sottoscritta nell’anno 2021 e la relativa attestazione ISEE deve essere disponibile in automatico negli archivi INPS non oltre il giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della domanda.

L’ammontare della borsa è fissato ad un massimo di: − € 1.984,00 (millenovecentoottantaquattro/00), oltre un pasto giornaliero gratuito per studente “in sede”; − € 2.900,00 (duemilanovecento/00) per studenti “pendolare”; − € 5.260,00 (cinquemiladuecentosessanta/00) per studente “fuori sede”. L’importo della borsa di studio di è: a. incrementato del 100% nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%; b. incrementato del 50% nel caso in cui l’assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (cd. “premio laurea”); c. ridotto del 50% nel caso in cui l’assegnatario sia iscritto all’“ulteriore semestre”; d. ridotto del 50% nel caso in cui l’assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2022 ma entro il 30/11/2022; e. ridotto d’ufficio delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti dai candidati, a norma degli artt. 10.3 e 10.4 (servizio alloggio e servizio ristorazione); f. ridotto d’ufficio delle somme eventualmente dovute all’Azienda dal candidato a qualsiasi titolo (revoche, danni, ecc.).

Per tutte le altre informazioni consultare il bando cliccando sul seguente link: https://www.adisurcampania.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_318.html













