“Chi non è vaccinato non è gradito in questa chiesa”, scoppia la polemica

“Chi non è vaccinato costituisce grave pericolo. Non è gradito in questa chiesa“. Il cartello è rimasto appeso alla chiesa di San Paolo, proprio davanti al municipio di Casale Monferrato, appena un paio di giorni. Chi lo aveva affisso, il rettore don Paolo Busto, lo aveva anche rimosso dopo il polverone che quella comunicazione ha sollevato nel paese. L’immagine del cartello scritto a pennarello e attaccato con il nastro adesivo sulla porta della chiesa, infatti, in poche ore è rimbalzato sul web. Quasi 200 cittadini l’hanno inviata al sindaco. Tanti hanno considerato la sua iniziativa esagerata, ma molti hanno anche applaudito la sua presa di posizione.













