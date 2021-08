107 Visite

Resta in carcere Maria Licciardi, la 70enne donna-boss dell’alleanza di Secondigliano arrestata sabato scorso all’aeroporto di Ciampino mentre stava per partire verso la casa della figlia a Malaga. Il giudice per le indagini preliminari di Roma, al termine dell’udienza di convalida ha convalidato il provvedimento di fermo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS