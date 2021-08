Saverio, il 16enne di Mugnano caduto dallo scooter in un grave incidente a Varcaturo, ritorna a camminare. Tutti possono, dunque, tirare un sospiro di sollievo. Il giovane sta bene e, come riferisce il fratello sulle pagine sociale, sta anche camminando. Sorride e può finalmente tornare a vivere la sua vita, per la quale si era tanto temuto nei giorni scorsi.