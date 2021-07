Gestione illecita dei rifiuti, quattro arresti tra Pozzuoli e Castel Volturno

313 Visite

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano, al termine di un’indagine

coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito, tra

le province di Napoli e Caserta, 4 ordinanze di misure cautelari personali

nei confronti di altrettanti soggetti nei cui confronti sono stati raccolti gravi

indizi di colpevolezza per traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi,

principalmente detriti e macerie provenienti da demolizioni edili, terre e

rocce da scavo.

A carico degli indagati, oltre al divieto di dimora nel Comune di residenza,

è stata disposta la misura interdittiva per la durata di 10 mesi del divieto di

esercizio dell’attività di scarico o carico di rifiuti e di attività d’impresa e di

uffici direttivi in società operanti nel settore dei rifiuti.

In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza di Baia hanno scoperto una

struttura criminale “familiare” dedita alla raccolta, al trasporto ed alla

gestione di rifiuti speciali provenienti dalla demolizione edile.

Coinvolto anche, nello smaltimento illecito, il gestore di un impianto per il

trattamento di tali materiali di risulta.

Sequestrati, infine, 3 autocarri alla ditta edile di Pozzuoli (Napoli) e le

quote societarie all’azienda di Castel Volturno (Caserta) che gestisce

l’impianto di trattamento rifiuti.













