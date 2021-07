“Vogliamo poter scegliere, non siamo no vax”, oggi manifestazioni in tutta Italia contro il Green Pass

240 Visite

“Non chiamateci no vax, siamo free vax, vogliamo poter scegliere se vaccinarci o meno». In nome di una libertà che rischia di far naufragare l’intero piano anti covid italiano, il nuovo partito trasversale oggi pomeriggio dopo le 17 riempirà le piazze di trenta città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze. E Torino, dove giovedì sera c’è stata una sorta di prova generale con 2.500 persone radunate senza mascherina per opporsi al green pass nel cosiddetto «No paura day».

Poichè una piazza non si riempie in cinque minuti, nonostante il tam tam social, chi c’è dietro al movimento anti green pass? Chi è il popolo che accusa il governo di una nuova «dittatura sanitaria» e mette in guardia dall’inizio del «nuovo Apartheid dei non vaccinati»? I promotori della manifestazioni appartengono alla World wide demonstration, una rete di mobilitazione mondiale che sta spronando i cittadini d’Europa e di mezzo mondo a protestare per le strade «contro il passaporto schiavitù, contro la truffa Covid e contro la nuova dittatura». Sono gli stessi che il 20 marzo a Bologna se ne sono fregati di restrizioni e distanziamenti e hanno organizzato la «passeggiata per la libertà» contro il decreto legge sulle misure anti Covid definendolo «uno spauracchio senza rilevanza giuridica».

