Galleria Vittoria, Borrelli: “Soluzione rapida altrimenti pronti a manifestare a Roma”

“La misura è colma. Non è più possibile attendere i ritardi dell’amministrazione e i tempi dei tecnici infiniti, dopo quasi un anno di fermo della Galleria della Vittoria. Se entro pochi giorni nessuno batterà un colpo, siamo pronti a manifestare a Roma, sotto la sede del governo, per manifestare tutto il disagio e la sofferenza di migliaia di cittadini napoletani causato da questo incredibile caso di sciatteria e incompetenza amministrativa. Chiederemo di essere ricevuti dal Ministro competente per portare direttamente a chi di dovere la richiesta di nominare un Commissario straordinario per la realizzazione dei lavori. Sono già tantissime le firme raccolte in questi giorni di cittadini che chiedono di poter tornare alla normalità e vogliono capire cosa si nasconda davvero dietro questi ritardi che nessuno è stato in grado di spiegare”. Lo ha annunciato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.













