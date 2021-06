FUORI OGGI IL VIDEOCLIP DI “SOLFATARA” DEGLI AFTERSAT

105 Visite

È uscito oggi, mercoledì 30 giugno, su tutte le piattaforme digitali il videoclip di “Solfatara”, secondo estratto dopo “Sient Ancora” dall’ep “INTOSOLE” degli AFTERSAT, prodotto da Daniele Grasso, Dcave Records. All’indomani del grande successo di pubblico riscosso a Mezzocannone Occupato per il live di presentazione del video e dell’intero ep, nell’ambito della rassegna “House of Arts”, continua il cammino del gruppo che ha da poco avuto accesso alla finale di Sanremo Rock e alle semifinali di Voci per la Libertà che si terrà a luglio per Amnesty International.

“Solfatara danza, gioca col fuoco – spiega Salvatore Pone, voce degli AFTERSAT – Cinque alchimisti la evocano attraverso la ricerca di elementi della natura che possano placarne la forza. Solfatara racconta il rapporto conflittuale dell’uomo con la propria terra, dominare ed essere dominati, la paura e l’attrazione verso ciò che è incontrollabile”.

Link video “Solfatara”:

https://www.youtube.com/watch?v=lp8Fbnth2pw













