Quarto, ville confiscate al clan Polverino: domani inaugurazione dell’”Albergo Diverso”

” Si terrà domani, 1 luglio 2021 alle ore 16.00 in via Campana n. 45, l’inaugurazione dell'”Albergo Diverso-Ospitalità solidale”, allestito nel complesso immobiliare delle ville confiscate al clan Polverino. Alla cerimonia parteciperà il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, insieme all’intera Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali di Quarto. Prevista la presenza del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, di rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine, dei rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata, dell’assessore regionale alla Legalità e gestione dei Beni confiscati Mario Morcone, del vicepresidente della Commissione regionale speciale anticamorra e beni confiscati Vittoria Lettieri, del direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, del Segretario del Sindacato Unitario dei Giornalisti Campania-SUGC, Claudio Silvestri. Le ville sequestrate al clan Polverino La villa all’interno della quale verrà inaugurato l’Albergo Diverso è stata, per anni, simbolo della prepotenze dei clan sul territorio quartese e flegreo. Il complesso immobiliare confiscato a seguito delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e assegnato dal Comune di Quarto con bando pubblico si compone, in totale, di 7 immobili (ville, garages, cantinole, locale palestra) per un totale di quasi 1000 metri quadrati, che verranno destinati a fini sociali. L’attività realizzata nella prima villa verrà dedicata alla lotta all’esclusione sociale per i diversamente abili: nascerà un “gruppo appartamento” ed un “centro diurno”, dedicato al recupero socio-sanitario. La seconda palazzina verrà, invece, destinata ad “Albergo Diverso”, dove si darà vita ad un’attività economica volta alla valorizzazione dei diversamente abili che saranno protagonisti della gestione delle attività quotidiane dell’albergo. L’ATI vincitrice del bando pubblico realizzato dal Comune di Quarto è composta da: Themis coop sociale, Medihospes coop sociale onlus, Smile coop sociale, Amira coop sociale e Il Quadrifoglio coop. sociale. Per le attività che si svolgeranno nell’Albergo Diverso è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Asl Napoli 2 Nord.













