Arzano, scioglimento per camorra: Esposito deposita ricorso al Consiglio di Stato

Arzano. Scioglimento per camorra: dopo la bocciatura del Tar l’ex amministrazione Esposito deposita il ricorso al Consiglio di Stato. Dopo la sconfitta incassata dinanzi al Tar del Lazio, l’ex sindaca Fiorella Esposito unitamente agli ex assessori e consiglieri Pasquale D’Alisa, Anna Errichiello, Osvaldo Barba, Gabriele Gesso, Giuseppina Piglia, Ciriaco Tino, Luca Sebastiano Basile, Raffaella Caiazza e Angelo Gesso: hanno avanzato ricorso al Consiglio di Stato con la speranza che si lo stesso tribunale adito possa ribaltare la sentenza schiacciante di primo grado. Sostituiti anche gli avvocati Orazio Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi, con il legale Domenico Antonio Siniscalchi di Salerno. Nella circa 22 pagine, gli ex amministratori colpiti da provvedimento di scioglimento per condizionamenti camorristici, ricorrendo contro la Prefettura di Napoli e il Ministero dell’Interno, tenteranno di far passare le loro tesi difensive per cercare di scardinare il DPR firmato in calce dal Ministro dell’Interno e dal Presidente della Repubblica. Un tentativo che si prospetta tutto in salita, visto che le argomentazioni seppur in modo tecnico ripercorrerebbero quelle già depositate al Tar.













