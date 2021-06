Covid, l’ex azzurro Alemao trasferito in ospedale: condizioni preoccupanti

181 Visite

L’ex centrocampista del Napoli e della nazionale brasiliana Alemao, è stato ricoverato in ospedale per Covid. La pandemia, che in Brasile continua a mietere vittime, non risparmia neanche l’ex mediano azzurro, che è stato trasferito in un ospedale di Belo Horizonte. Secondo la stampa brasiliana, le condizioni di Ricardo Rogério de Brito, in arte Alemao, destano qualche preoccupazione. La famiglia dell’ex calciatore è già stata colpita duramente dalla pandemia. Alemao ha perso la mamma e nei giorni scorsi anche la compagna, incinta di otto mesi, è risultata positiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS