Marano, i sigilli al “tesoro” di Rocco Cafiero. Ecco chi è lo storico contrabbandiere di sigarette

Ancora un sequestro ai danni dello “storico” contrabbandiere di sigarette Rocco Cafiero. L’uomo, originario di Napoli, risiede da tantissimi anni a Marano, in via Del Mare, dove è stata sequestrata una delle tre ville (una è ubicata in Liguria) finite nel mirino del Gico della Guardia di Finanza.

Il 73 enne vive con la moglie in una lussuosa villa (nella foto) e ha l’aria di un anziano pensionato con la passione per le auto di lusso. A Marano, tanti anni fa, secondo i racconti dell’epoca, era solito girare in Ferrari e Porsche. In quegli anni si sussurrava che orbitasse attorno al clan Nuvoletta, ma nel suo curriculum criminale non vi è traccia di condanne per associazione mafiosa e nemmeno per concorso esterno. Il nome di Rocco Cafiero, a cui oggi le Fiamme Gialle hanno sequestrato un patrimonio di oltre due milioni di euro, compare negli atti di numerosi procedimenti giudiziari. E’ stato condannato tre volte e nel 2005 fu destinatario di un ulteriore sequestro. Un milione e mezzo, ma parte di quei beni non furono mai rinvenuti o andarono perduti. Lo Stato, insomma, non fece a pieno il suo dovere in quegli anni.

I finanzieri, al termine di una lunga attività di accertamento, in considerazione della sproporzione dei redditi dichiarati e i beni (direttamente o indirettamente) posseduti da Cafiero, hanno eseguito il nuovo sequestro. Di Cafiero si parla anche negli atti del Pip e, soprattutto, attraverso le dichiarazioni del pentito Biagio Di Lanno, che fa riferimento ai suoi rapporti con l’imprenditore edile e politico Antonio Di Guida (imputato nel processo), che avrebbe ricevuto (come prestito con relativi interessi da restituire) dal Cafiero somme per 2 milioni di euro che sarebbero stati poi investiti in un affare immobiliare a Villaricca. Di Lanno riferisce, in relazione a questa vicenda, di un intervento del clan Polverino.













