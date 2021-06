Lutto in Campania, Maria Grazia morta a 27 anni dopo un operazione: oggi i funerali

386 Visite

CAVA DE TIRRENI. Un intervento chirurgico in una clinica dei Roma, poi la tragedia. Maria Grazia Di Domenico, 27enne di Cava de’ Tirreni, volontaria dell’Associazione nazionale protezione animali natura ambiente (A.N.P.A.N.A.)- G.P.G ecozoofile, è deceduta.

La salma, proveniente dall’Ospedale La Sapienza di Roma arriverà oggi, presso l’abitazione della giovane in via San Giuseppe al Pennino. Come riporta il giornale il Portico, i funerali di Maria Grazia si celebreranno oggi presso il Duomo di Cava de’ Tirreni.













