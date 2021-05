SMI NAPOLI: “SOLIDARIETA’ AL COLLEGA AGGREDITO PRESSO LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI MELITO”

259 Visite

In una nota lo Smi(Sindacato dei medici italiani) di Napoli con Ernesto Esposito ed Antonio Scalzullo della direzione Nazionale Smi esprimono la solidarietà al collega aggredito ieri sera nel turno 20,00/8,00 presso la continuità assistenziale di Melito di Napoli”. Registriamo, aggiungono dallo Smi di Napoli ,segnali inquietanti sulla ripresa delle aggressioni a medici e sanitari dopo la pausa legata al lockdown. Nessuna riconoscenza verso il personale sanitario che si è esposto in prima linea per combattere il virus a mani nude con centinaia di vittime tra i medici anzi il ritorno a pieno ritmo delle solite aggressioni.

Lo smi di Napoli nel condannare gli ultimi episodi di aggressioni registrati a Battipaglia e Melito di Napoli invita tutte le AA.SS.LL. a voler potenziare i controlli come ha ben fatto la Asl Napoli 1 centro che prevede in presenza ad ogni turno la vigilanza armata in alcuni presidi maggiormente a rischio e non armata negli altri. Un modello la Asl Napoli 1 centro da diffondere su tutto il territorio Regionale per garantire maggiore sicurezza nei presidi pubblici territoriali anche in previsione delle nascenti case della comunità presso le strutture pubbliche”. Concludono dallo Smi di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS