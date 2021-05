Marano, marciapiedi infestati dalle erbacce in via San Rocco. “Camminare è impossibile”

262 Visite

Gentile Direttore, erba incolta, marciapiedi impraticabili e pedoni costretti a camminare sulla carreggiata tra le auto in corsa. Questo lo scenario di via San Rocco a Marano. In tanti punti della città la vegetazione ha ricoperto l’asfalto. Si è costretti ad occupare la corsia per evitare gli ostacoli che rendono impossibile il passaggio dei pedoni. Grazie.

(Lettera firmata da un residente della zona)













