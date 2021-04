PROVINCIA. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. SEQUESTRATI BENI PER 600.000 EURO A SOCIETA’ OPERANTE NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

89 Visite

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un importo di oltre 600.000

euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di

Torre Annunziata su conforme richiesta della Procura della

Repubblica di Torre Annunziata, nei confronti di una società

operante nel settore della lavorazione di frutta e ortaggi, con sede

in Sant’Antonio Abate (NA).

A carico della società e del suo rappresentante legale pro tempore

sono stati sequestrati 406.000 euro di somme liquide giacenti su

diversi conti correnti e quote societarie per circa 200.000.

Il provvedimento ablativo è il portato degli accertamenti di natura

economico-finanziaria svolti dalla Compagnia della Guardia di

Finanza di Castellammare di Stabia su delega della Procura della

Repubblica di Torre Annunziata, avviati a seguito di un’attività

ispettiva di carattere fiscale che ha permesso di accertare che la

società destinataria del sequestro ha omesso il versamento di

ritenute operate nei confronti dei propri dipendenti per un

ammontare pari allo stesso importo sequestrato, commettendo il

reato previsto dall’articolo 10-bis del Decreto Legislativo 10 marzo

2000, nr. 74.

La condotta illecita, oltre all’indebito risparmio d’imposta, ha

consentito alla società di collocarsi sul mercato in una posizione di

assoluto rilievo e di privilegio nello specifico settore commerciale

provocando effetti distorsivi sulla concorrenza, particolarmente

dannosi nell’attuale periodo di crisi economica.













