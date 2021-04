Acerra, muore a 11 anni mentre aspettava un trapianto

157 Visite

“Non ho parole per descrivere ciò che sento, vi sono vicina con tutta l’anima. Vi posso solo dire che Nanni era diventato un po’ figlio nostro”. Sono queste le parole di una cittadina di Acerra su Fb. La comunità di Acerra piange la scomparsa di Giovanni, il bimbo di 11 anni, in attesa di un nuovo cuore poiché quello che gli era stato trapiantato 8 anni fa è stato poi danneggiato dal Coronavirus. Oggi il piccolo avrebbe dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al Monaldi di Napoli, dove era ricoverato da giorni.

Il bimbo era stato operato a causa di una cardiomiopatia ipertrofica, all’età di tre anni. A novembre purtroppo contrae il Covid-19, dal quale per fortuna guarisce. Ma nei controlli successivi emerge una grave sindrome infiammatoria secondaria, motivo per cui Giovanni deve sottoporsi nuovamente ad un trapianto di cuore. La storia del piccolo aveva commosso non solo la comunità di Acerra, ma tutta la Campania.