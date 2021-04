Serie A2 Femminile, al via il girone di ritorno: è subito derby tra Aktis Acquachiara e Nuoto Napoli

106 Visite

Giro di boa nel campionato di Serie A2 Femminile ed è subito stracittadina nel girone Sud tra Aktis Acquachiara e Nuoto Napoli.

Domenica 11 Aprile alle ore 12:00 alla piscina Scandone di Fuorigrotta il secondo confronto stagionale tra le due compagini; all’andata terminò 25-7 in favore delle biancazzurre che, dopo aver vinto tutte le partite disputate, guidano la classifica a punteggio pieno.

Attenzione, però, a non commettere l’errore di considerare la formazione ospite (si fa per dire!) la stessa che scese in vasca lo scorso Gennaio proprio al cospetto delle acquachiarine: la neonata società, che ha acquisito il tiolo sportivo dello Sporting Flegreo, ha avuto modo di rodare i meccanismi di gioco negli scorsi mesi ed arriva al match sicuramente più preparata rispetto al debutto stagionale.

La guida tecnica dell’Aktis Barbara Damiani chiede alle sue massimo impegno oltre a finalizzare tutte le occasioni possibili: “Affrontiamo il girone di ritorno con qualche certezza in più ma essendo perfettamente coscienti che dobbiamo e possiamo migliorare su tanti aspetti. Non bisogna dare nulla per scontato, a partire già dalla gara di domenica contro il Nuoto Napoli. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e cercare di sfruttare le nostre potenzialità; è fondamentale impostare da subito il nostro gioco con un ritmo intenso facendo massima attenzione alla fase difensiva”.

A dirigere l’incontro il sig. Aldo Rovandi. Delegato FIN il sig. Antonio Barra.

L’incontro, a porte chiuse, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo al link:

