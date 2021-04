Marano, Pozzuoli, Volla. Interdittive antimafia: la prefettura vince contro Aurora srl in sede di Consiglio di Stato

674 Visite

Interdittive antimafia, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti di un procedimento provvedimento del Tar confermando l’interdittiva antimafia a carico della ditta Aurora srl, operante nel mercato ortofrutticolo di Marano, agroalimentare di Volla e di Pozzuoli. L’interdittiva, emanata mesi fa dall’ufficio antimafia della prefettura, era stata poi sospesa con sentenza del Tar (estensore il giudice Guido Palliggiano) dello scorso gennaio. La sentenza è stato poi impugnata dal Consiglio di Stato, che in via cautelare ha dunque dato ragione agli uffici della prefettura. L’istanza cautelare del Ministero dell’Interno – recita la sentenza del Consiglio di Stato – è assistita dal fumus boni iuris, poiché le frequentazioni di L.R. con D.R., seppur risalenti al 2014, non sono da ritenersi sporadiche.













