Restano in carcere i genitori di Vincenzino, il neonato ustionato a Portici

Restano in carcere i genitori di Vincenzo, il bimbo ustionato a Portici. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame che ha respinto le istanze degli avvocati di Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano. I due, che si trovano reclusi rispettivamente nel carcere di Poggioreale e in quello di Pozzuoli, sono stati arrestati lo scorso 17 marzo: per loro le accuse di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. La Procura è in attesa dei risultati delle consulenze che consentiranno di ricostruire la natura delle ustioni.













