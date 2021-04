Papa Francesco, il messaggio al mondo: “Superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini”

170 Visite

“La Pasqua non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando”. “La pandemia – spiega – è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”.

La seconda Pasqua in tempo di pandemia. Papa Francesco dopo la messa all’Altare della Cattedra nella Basilica vaticana (senza omelia), rivolge questa mattina ai fedeli che lo ascoltano mediante la radio, la televisione e altri mezzi di comunicazione il Messaggio Pasquale, poco prima della benedizione “Urbi et Orbi” che, nel rispetto delle regole anti Covid e per evitare assembramenti in piazza San Pietro, non avviene come tradizione dalla Loggia centrale della Basilica stessa.

“Cristo risorto – dice – è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara”. E ancora: “Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta”.

Francesco, in scia a una preoccupazione che è stata anche espressa dal Presidente della Commissione europea von der Leyen, nello spirito di un “internazionalismo dei vaccini”, spinge “l’intera Comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”. Su questo punto la linea della Santa Sede è chiara: gli sforzi della comunità internazionale devono essere la salvaguardia della salute mondiale.













