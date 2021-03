Napoli e provincia, ripresa vaccinazione AstraZeneca: molti prof rinunciano

AstraZeneca, dopo la ripresa delle vaccinazioni in tanti non si presentano agli appuntamenti fissati. Vediamo la situazione a Napoli e in provincia.

Napoli: all’inaugurazione del Covid Vaccine Center della Stazione Marittima si contano in totale 145 rinunce di unità di personale scolastico convocate e invece assenti. Su 421 docenti, tecnici e universitari se ne sono presentati in 272 (il 64,61 per cento) a cui sono state somministrate 272 dosi di cui 256 AstraZeneca e 16 Pfizer. Quattro i rifiuti di chi ha reclamato il farmaco del colosso Usa avanzando una condizione di fragilità invece non riconosciuta. Più massiccia invece l’adesione tra le Forze dell’ordine: su 264 convocati si sono presentati in 202 (76,52 per cento) a cui sono state somministrate 176 dosi di AstraZeneca e 20 di Pfizer. In questo caso a rifiutare sono stati in sei che hanno girato i tacchi e sono andati via dopo la fila. Gli assenti invece 62. Alla Mostra d’Oltremare infine agli over 80 (seconde dosi) su 120 convocati ne sono state fatte 100 (83,33%) e ai fragili (prima dose) il 100 per cento delle 800 fiale prenotate. In totale a Napoli 1.390 dosi inoculate.