Covid, in Campania la prima somministrazione di anticorpi monoclonali

All’Ospedale del Mare di Napoli sono stati somministrati ieri, per la prima volta in Campania, anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. L’uomo, si apprende da fonti sanitarie, individuato dall’assistenza domiciliare Covid dell’ASL Napoli 1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Il paziente è già oggi in netto miglioramento dopo la somministrazione.

Anche in Italia, gli anticorpi monoclonali sono entrati ufficialmente a far parte delle terapie per il trattamento del Covid-19: con la determina, che porta la firma dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo scorso, sono infatti state definite le modalità e le condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab.