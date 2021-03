GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TIRAMISU’

Nell’ultimo anno sono stati ordinati oltre 22mila kg di tiramisù secondo Just Eat, con Roma che è la città del tiramisù a domicilio per eccellenza (oltre 7.300 kg ordinati nel 2020). Seguono Milano (oltre 1.600 kg) e Genova (oltre 1.400kg). Il gusto preferito resta il classico, che si posiziona in cima alla classifica per tutte le città, seguito da pistacchio e caffè. Emerge anche la passione degli italiani per accostamenti come Nutella e banana, alla Nutella, all’Oreo o al Pan di Stelle