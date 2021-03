Covid Italia, il Dpcm sarà modificato: ecco cosa potrebbe cambiare per attività, spostamenti e week end

337 Visite

Un summit decisivo del governo con il Comitato Tecnico Scientifico in mattinata. La decisione sembra ormai presa: il dpcm entrato in vigore sabato 6 marzo sarà modificato. Entreranno in vigore nuovi divieti. A scriverlo è il Corriere della Sera, il giorno dopo il primo videomessaggio al Paese del Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha sottolineato come con l’accelerazione della campagna vaccinale si “intravede una via d’uscita”. Sembra definirsi anche l’ipotesi del lockdown nel fine settimana, in tutta Italia, dove aumenta la circolazione dei cittadini. Chiuderanno, anche in fascia gialla, negozi e poi bar e ristoranti che al momento possono restare aperti fino alle 18:00. Saranno quindi consentiti soltanto l’asporto e la consegna a domicilio con la conferma del divieto di consumarli all’aperto.













