Frattamaggiore: esplodono colpi d’arma da fuoco in piazza, arrestati

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Risorgimento per una segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco provenienti da un’autovettura.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato 3 bossoli calibro 12 e, poco dopo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno avviato un’attività di indagine che ha permesso di identificare i due autori.

Gli operatori hanno rintracciato uno dei due uomini nel suo appartamento dove hanno rinvenuto due fucili a canne mozze, un Breda skb e un Faverzani, entrambi cal. 12, e 8 cartucce; l’altro uomo, invece, è stato rintracciato presso l’abitazione dei genitori.

Pasquale Di Bello, 29enne di Mugnano di Napoli, e Antimo Luigi Bencivenga, 35enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento e spari in luogo pubblico.













