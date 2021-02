NAPOLI SUD, DONNARUMMA (LEGA): “RINGRAZIO L’ON. GRANT E MATTEO SALVINI PER LA PRESTIGIOSA NOMINA. RIPARTIAMO DAI TERRITORI PER UNA CAMPANIA PIÙ FORTE ED UNITA”

28 Visite

Questo è soltanto un punto di partenza per continuare a lavorare, pancia a terra, con sempre maggiore forza ed energia al radicamento della Lega sui nostri territori. Occorre dare maggior impulso, in un momento delicato come quello che stiamo attraversando per la crisi sanitaria, economica e sociale, al dialogo con i nostri amministratori e responsabili locali, abbandonati dal precedente governo, per dare risposte concrete ai cittadini. La Lega non farà mancare il suo supporto grazie alla costante presenza dei nostri referenti regionali, nazionali ed europei.

In quest’ottica rivestono un ruolo determinante i nostri Ministeri al turismo con Massimo Garavaglia, allo sviluppo economico con Giancarlo Giorgetti ed alle disabilità con Erika Stefani e tutti i neo sottosegretari e viceministri della Lega ai quali auguro buon lavoro con un riferimento particolare ed un sentito ringraziamento all’on. Nicola Molteni che tanto si è prodigato per il nostro partito in Campania.

Un ringraziamento d’obbligo va’ al nostro leader Matteo Salvini.

Auguro infine ottimo lavoro all’amico Francesco Pinto nominato coordinatore Napoli Nord ed al consigliere regionale Attilio Pierro neo coordinatore della provincia di Salerno.

La grande famiglia della Lega cresce ed è più forte e sana che mai”, così in una nota la coordinatrice provinciale della Lega per Napoli-Sud Tina Donnarumma













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS