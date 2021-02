Dalla prossima settimana la Campania va verso la zona arancione

221 Visite

Dalla prossima settimana, (22-28 febbraio) la Campania va verso la zona arancione Covid. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dei contagio e del sistema sanitario italiano condotto dall’Istituto superiore di Sanità con il ministero della Salute. Si attende sempre la valutazione, e le relative ordinanze, da parte del ministro Roberto Speranza ma anche la Regione Campania chiede maggiori restrizioni, lo ha detto poco fa il presidente Vincenzo De Luca rispondendo a domande a margine di un intervento pubblico:

È molto probabile che torneremo in zona arancione? Assolutamente sì, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana. Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade nessun rispetto delle regole. Chi controllava? Qui ormai il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla, dovremo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini. Ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilità ne abbiamo visto molto poco. Era inevitabile tornare in zona arancione e poi in zona rossa. La scelta delle zone gialle significa semplicemente che per un mese ci si rilassa, tutti immaginano che l’epidemia sia alle spalle, dopodiché, come ampiamente prevedibile, si ritorna in zona arancione, in zona rossa.













