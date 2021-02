Covid a Giugliano, oltre 150 positivi e 9 decessi. Ecco il bollettino del 18 febbraio

113 Visite

Le tristi notizie sono almeno in parte mitigate dal buon numero di guariti, che questa settimana hanno superato quello dei nuovi contagi. Attualmente contiamo 415 positivi, un dato che ci lascia ben sperare ma allo stesso tempo ci invita a tenere ancora alta la guardia.

Rinnovo perciò l’appello alla massima attenzione in tutti i nostri comportamenti quotidiani, in attesa di una ampia campagna di vaccinazione per la quale la città di Giugliano dovrà essere pronta.