Campania in zona arancione, l’ira dei ristoratori: “Una mazzata terribile”

400 Visite

Ristoranti aperti solo per asporto (dalle 5 alle 22) e consegne a domicilio a partire da domenica 21 febbraio. È questa una delle conseguenze della zona arancione Covid che in Campania scatterà tra 48 ore, come ha deciso il Ministero della Salute sulla base del monitoraggio della pandemia. E parte la protesta dei ristoratori: “Tornare in zona arancione – afferma Massimo Di Porzio, presidente del ristoratori di Confcommercio a Napoli e titolare della pizzeria Umberto a Chiaia – è una mazzata terribile. Stavamo lavorando un po’ a pranzo per pagare i debiti, restare a galla, una nuova chiusura è difficilissima da reggere per tutti i ristoratori ormai”. Di Porzio chiede sgravi sulla Tari, la tassa sui rifiuti, per i ristoranti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS