Occupato il Liceo GianBattista Vico di Napoli: “Il rientro il 1 febbraio non garantisce la sicurezza”. È il secondo istituto, dopo il Labriola, ad essere occupato dagli studenti che sono in agitazione per le misure anti-Covid connesse al rientro in classe. Ma gli studenti del Vico si spaccano: “Ad occupare – dicono alcuni ragazzi – è stata una piccola minoranza di 10-15 persone”.













