Nuovo gruppo in Senato, Lonardo non entra

Alle 12 la Giunta per il regolamento del Senato si riunisce sulla costituzione del nuovo gruppo pro Conte dei centristi. Si chiamerà “Europeisti” e sarà formato da due componenti: il Maie e il Centro democratico di Tabacci. Ma la senatrice ex Forza Italia Sandra Lonardo, che pure ha votato la fiducia al governo la settimana scorsa, ha confermato di non essere entrata nel nuovo gruppo. “Sì, in effetti sono fuori dal Gruppo che sarebbe nato in Senato. Non ho mai firmato”, spiega all’AdnKronos la moglie di Clemente Mastella.













