Marano, ladri di auto e scooter scatenati ieri: due colpi in serata

Ancora furti e tentati furti di automobili a Marano. Nella tarda serata di ieri i malviventi hanno agito in via Corree di Sopra, rubando una Renault Clio. E’ una zona particolarmente “critica” e buia, dove il Comune – due anni fa – non ha mai rimpiazzato i lampioni rimossi in precedenza. I ladri, da quanto si apprende, hanno rubato anche uno scooter, modello Liberty 50, in via Toscana.

A questi poi si aggiunge il tentativo di furto di un’auto in via Unione Sovietica, zona spesso oggetto delle razzie dei ladri.













