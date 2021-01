Incidente a Chiaiano: in lieve miglioramento le condizioni di Angelo, il 31enne di Marano

503 Visite

Lievi miglioramenti per Angelo, il giovane papà originario di Melito ma residente a Marano schiantatosi nella notte di Capodanno a bordo di una Fiat Punto contro alcune autovetture in sosta in via Santa Maria a Cubito, a Chiaiano, mentre accompagnava il figlioletto per un’emergenza in ospedale. I Dal Cardarelli trapela la notizia che l’ematoma che ha riportato durante l’incidente si è leggermente ridotto. In particolare, gli specialisti lo hanno sottoposto ad una tracheotomia, ovvero una manovra chirurgica alla trachea, eseguita per facilitare la respirazione quando l’apporto di ossigeno è insufficiente. Seguono aggiornamenti.













