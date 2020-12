Capodanno, gli auguri di de Magistris: “La speranza del vaccino, luce in fondo al tunnel”

116 Visite

“Non ci sono parole per descrivere un 2020 così orribile nel suo complesso, anche l’atmosfera di questi giorni è piena di amarezza, malinconia, assenza di quella gioia, di quella allegria, di quel profumo di vita che caratterizza il Natale napoletano. Sono mesi difficili per tutto il mondo. La speranza del vaccino fa intravedere per il 2021 la luce in fondo al tunnel, quindi non posso che augurare a tutti noi un 2021 migliore di salute, di prosperità, di sviluppo di armonia e di fratellanza. Che si possa costruire un 2021 con minori disuguaglianze , più abbracci, più sorrisi e più salute. Dev’essere l’impegno di tutti , al nostro interno dobbiamo trovare la forza per resistere , rinascere e che Napoli possa tornare con quella forza che abbiamo conosciuto prima della pandemia”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.













Commenti

