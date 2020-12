132 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Mianella dove hanno rinvenuto, occultata in uno stanzino, una confezione di cartone contenente 179 petardi “Super cobra 6” per un peso complessivo di circa 10 kg.

A.D.A., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per omessa denuncia di materie esplodenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS