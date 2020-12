Ricky Martin compie oggi 49 anni: festeggia postando una serie di scatti in riva al mare

84 Visite

Ricky Martin compie 49 anni. Nato a San Juan, Portorico, il 24 dicembre 1971, il «re del pop latino» ha festeggiato la sua «birthday week» postando una serie di scatti in riva al mare con cui dimostra che la sua fama da sex symbol, a quasi cinquant’anni, non corre certo il rischio d’essere scalfita.

Nel pop latino non conosce rivali, da circa vent’anni sulla ribalta musicale internazionale. Portoricano di San Juan (capitale del piccolo stato caraibico), inizia prestissimo la carriera entrando a far parte di una boy band latina, i Menudo, da cui si separa nel 1989, proseguendo come solista. Trasferitosi a New York, qui ottiene ruoli in telenovelas e in alcuni musical, prima di firmare un contratto con la Sony.













