Quarto, approvato il progetto per la realizzazione di nuove giostrine per bambini

Una notizia bellissima per i bambini della nostra città. Oggi abbiamo approvato in giunta il progetto per la realizzazione di nuove giostrine inclusive da installare presso il Parco del Mandorlo e presso il 2° Circolo Didattico – Plesso Falcone. Un’opera importante che Quarto aspettava da tempo e che finalmente diventa realtà. Un passo alla volta, verso una città più bella, più fruibile, per tutti. Così, il sindaco di Quarto Antonio Sabino.













