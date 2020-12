Bomba a Casoria, Bene: “Il Comune si costituirà parte civile nel processo”

144 Visite

Stamattina sono passato da Pasquale il proprietario del negozio Progress che ormai voi tutti conoscete per la triste vicenda della bomba.

È stato un piacere vedere la carica e la voglia di ricominciare non solo di Pasquale ma anche dei ragazzi che vi lavorano e di tutta la sua famiglia.

Il Comune si costituirà parte civile nel processo e avvieremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per stare vicino a lui e a quanti sono vessati nella nostra Città.

È un momento difficile per il commercio in generale ed abbiamo il dovere di spendere nella nostra Città, anche per questo ho avviato la campagna “acquista a Casoria”.