Quarto, Sabino: “Firmata l’ordinanza per la chiusura delle scuole a partire da lunedì e fino al 22 dicembre”

Ho appena firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole, sia pubbliche che private, a partire da lunedì 14 dicembre e fino a martedì 22 dicembre (compreso).

Sono consapevole degli ulteriori disagi che questa decisione porterà alle famiglie, ma purtroppo non era possibile fare altrimenti.

Al momento il numero dei positivi a livello cittadino, ma anche regionale, è ancora piuttosto alto e non ce la sentiamo di esporre i nostri ragazzi al rischio di contagio.

Come ho già detto la settimana scorsa, per tutto il periodo natalizio dovremo continuare a ragionare e a comportarci come se fossimo in zona rossa.

In questo modo, potremo valutare la riapertura non appena la curva dei contagi si sarà ulteriormente abbassata.

È stata una decisione sofferta, ma prudente.

Teniamo duro. Così, il sindaco di Quarto Antonio Sabino.













