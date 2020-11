Forte tempesta di pioggia a Bacoli, il sindaco: “Ecco i numeri di telefono per un pronto intervento”

200 Visite

Sulla nostra città si sta abbattendo una forte tempesta di pioggia e, soprattutto, vento. Ho immediatamente attivato più squadre di reperibilità su tutto il territorio di Bacoli. Siamo in strada per affrontare, e prevenire, i disagi vissuti dai cittadini. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’allerta meteo arancione sia per stasera che per la giornata di domani. Esorto quindi la comunità tutta ad evitare di uscire di casa. Per chiunque avesse bisogno di pronto intervento per aiuto può chiamare il servizio reperibilità 0815231736. Vi lascio anche il mio numero di telefono personale, su cui potete inviare anche sms o messaggi whatsapp: 3398766104. Siamo al vostro fianco. Non vi lasciamo soli.













