A Calvizzano mercoledì sospensione della fornitura elettrica, ma l’ufficio postale resterà aperto per le pensioni

249 Visite

L’Amministrazione Pirozzi comunica alla cittadinanza che mercoledì 25 novembre dalle ore 09:00 alle ore 16:00, l’Enel effettuerà dei lavori di manutenzione su Via Conte Mirabelli, Via Molino, Via Diaz, Via Levi e P.za Umberto. Le operazioni proseguiranno per tutto l’arco temporale indicato e potrebbero causare la sospensione della fornitura elettrica.

LE VIE INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA SONO:

V.CONTE MIRABELLI 43, DALLA 47 A 55, DA 59 A 61, DA 61b A 65, DA 69 A 71a ,

da 75 a 81, da 87 a 91, da 91b a 97, 101, 105 a 109, da 113 a 115.

V.CONTE MIRABELLI DA 42 a 56, DA 64 a 64b, da 70 a 76, 80,84, da 88 a 92, da 98 a 108, da 112 a 126, da 130 a 136, 140.

V.MOLINO 1,71 11 a 15a , DA 21 a 23, DA 27 A 27a, da 33 a 33a , 37

V.MOLINO 4, DA 8 a 12, DA 16 a 18b

V.DIAZ DA 1 A 5, DA 9 a 13

VIA LEVI C. 7a, 13 a, DA 14 a 14 a, DA 19 a , a 21 a

P.ZA UMBERTO I, 6bis, da 10 a 12

P.ZA UMBERTO I DA 7 a 13, 23

L’ufficio postale ubicato in Via Conte Mirabella resterà comunque aperto e garantirà l’erogazione delle pensioni. Grazie al lavoro dell’Assessore D’Ambra e degli uffici competenti che hanno trovato l’accordo con l’ingegnere della società, la cittadinanza non subirà alcun disagio. Intendiamo tranquillizzare i fruitori di pensione. Si rammenta inoltre che al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento, le prestazioni pensionistiche potranno essere ritirate allo sportello secondo la seguente ripartizione di cognomi indicata dalla sede di Poste Italiane di Calvizzano.

25 NOVEMBRE MERCOLEDI’ DALLA A ALLA B 26 NOVEMBRE GIOVEDI’ DALLA C ALLA D 27 NOVEMBRE VENERDI’ DALLA E ALLA K 28 NOVEMBRE SABATO MATTINA DALLA L ALLA Q 30 NOVEMBRE LUNEDI’ DALLA P ALLA R 1 DICEMBRE MARTEDI’ DALLA S ALLA Z

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE PIROZZI