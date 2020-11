Accadde oggi: il 16 novembre del 1929 viene fondata la scuderia Ferrari

48 Visite

1892 – Nasce il pilota Tazio Nuvolari.

1907 – L’Oklahoma è il 46º Stato degli USA.

1914 – Apre i battenti la Federal Reserve degli Stati Uniti.

1922 – Benito Mussolini presenta al Parlamento il suo governo.

1922 – Nsce lo scrittore, premio Nobel, José Saramago.

1929 – Viene fondata la Scuderia Ferrari.

1930 – Nasce il boss mafioso Totò Riina.

1939 – Viene liberato Al Capone, detenuto precedentemente ad Alcatraz.

1940 – In Polonia, occupata dai nazisti, i tedeschi isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda totalmente.

1960 – Muore l’attore Clark Gable.

1965 – L’Unione Sovietica lancia Venera 3, la prima sonda a raggiungere la superficie di un altro pianeta (Venere).

1988 – I cittadini del Pakistan scelgono la candidata populista Benazir Bhutto come Primo ministro in occasione delle prime elezione libere in più di dieci anni.

1996 – Madre Teresa di Calcutta riceve la cittadinanza (onoraria) degli USA.

2000 – Bill Clinton è il primo presidente in carica degli Stati Uniti a visitare il Vietnam.













