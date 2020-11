I 40 anni di “Nero a metà”, il disco simbolo di Pino Daniele

146 Visite

Un album di straordinaria bellezza e originalità, forse il disco che in assoluto ha meglio raccontato Daniele, la sua anima, il suo essere profondamente partenopeo e al tempo stesso cittadino del mondo, in grado di mescolare soul, blues, jazz, rock, tradizione e innovazione, in un insieme coloratissimo e appassionante che incontrava magicamente il cuore del pubblico. Dodici brani, praticamente perfetti, tra i quali alcuni di quelli diventati più classici del repertorio di Daniele, I say i’ sto ccà, Appocundria, Musica musica, Voglio di più, Quanno chiove, A me me piace ‘o blues, registrati tra la fine del 1979 e l’inizio del 1980 tra lo Stone Castle Studios di Carimate e i Trafalgar Studios di Roma, con una band (passata anch’essa alla storia) formata da Gigi de Rienzo, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo, James Senese, Rosario Jermano, Tony Cercola, Enzo Avitabile, Karl Potter, Aldo Mercurio, Mauro Spina, Bruno De Filippi.













