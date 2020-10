Campania, Pierro (Lega): “Ristorazione e commercio in ginocchio. Occorre pace fiscale per tutto il 2020”

150 Visite

“Il commercio a Salerno, come in tutto il Cilento, comincia a risentire della crisi e delle misure restrittive. Sale la tensione nel capoluogo e non solo. Molti imprenditori hanno investito tanto nelle attività: commercianti, ristoratori, gestori di palestre e strutture sportive, soprattutto per gli adeguamenti alle misure restrittive. Molti cittadini non sanno più che altro fare per sostenere le proprie ragioni, la tensione sale e le istituzioni tacciono. Urgono misure serie come la sospensione degli affitti, la detassazione per tutto il 2020 e il blocco di tutte le cartelle fino alla fine del 2021. Come Lega abbiamo da sempre chiesto la pace fiscale, ad oggi sarebbe quanto mai necessaria per dare risorto e serenità a migliaia di cittadini e commercianti”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro.













