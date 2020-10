Accadde oggi. Ottanta anni fa nasceva Pelè, mito del calcio

142 Visite

Il valore di Edson Arantes do Nascimento, al secolo Pelé, lo si trova anche e soprattutto nei numeri della sua carriera: quelli dei gol (oltre 1000, i 77 gol con la maglia del Brasile, i 12 gol nei campionati Mondiali e tanti altri) e quelli degli innumerevoli record, sia di precocità che assoluti. Per rimanere ai principali: più giovane di sempre a giocare (e segnare) in una finale mondiale; unico giocatore ad aver vinto tre volte il Mondiale.

Ma Il Numero, al singolare, di Pelé, è anche il 10: indossato casualmente da lui per la prima volta nel Mondiale del 1958 in Svezia (gli fu assegnato random da un impiegato FIFA), dopo la sua straordinaria prestazione internazionale divenne lo status symbol dei fuoriclasse assoluti. Auguri, Pelè.













