Il senatore Pietro Grasso: “Onu approva “risoluzione Falcone” su lotta alle mafie. Evento storico per l’Italia”

“Un evento storico per l’Italia e per l’eredità di Giovanni Falcone. È stata approvata all’unanimità da 190 nazioni la risoluzione italiana presentata a Vienna sulla “Convenzione di Palermo”. Ho partecipato personalmente ai lavori preparatori della “Convenzione” e questa notizia mi emoziona particolarmente.

“Non è importante quale forza di polizia arresta un latitante o sequestra dei beni e in quale parte del mondo. È solo importante che questo avvenga”, sosteneva Falcone che per primo aveva compreso la dimensione mondiale della criminalità organizzata e la necessità di dotarsi di misure condivise a livello internazionale. Oggi quella intuizione, culminata nella Convenzione ratificata nel 2000, è realtà grazie a un documento che valorizza il metodo Falcone e indica gli strumenti, al passo con i tempi, per mettere fine al cancro che non conosce confini”.

Così il senatore Pietro Grasso.













