Calendario serie A: il Napoli debutta a Parma. Alla terza il big match con la Juve

Al Tardini di Parma il debutto del Napoli di Gattuso in campionato. Alla terza giornata c’è subito il big match con la Juve e alla quinta derby col Benevento. Il campionato si concluderà in casa contro l’Hellas Verona. Nel mezzo del calendario, due big match consecutivi: prima l’Inter alla dodicesima e poi la Lazio in quella successiva. Dura anche l’accoppiata ottava-nona giornata con Milan e Roma. Ecco il calendario completo:

1^ Parma-Napoli

2^ Napoli-Genoa

3^ Juventus-Napoli

4^ Napoli-Atalanta

5^ Benevento-Napoli

6^ Napoli-Sassuolo

7^ Bologna-Napoli

8^ Napoli-Milan

9^ Napoli-Roma

10^ Crotone-Napoli

11^ Napoli-Sampdoria

12^ Inter-Napoli

13^ Lazio-Napoli

14^ Napoli-Torino

15^ Cagliari-Napoli

16^ Napoli-Spezia

17^ Udinese-Napoli

18^ Napoli-Fiorentina

19^ Verona-Napoli













